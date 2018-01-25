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МИД РФ готов ответить на новые санкции США

Россия ответит на новые санкции США, если они будут введены. Об этом сообщает РИА «Новости» заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова.



«Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем. Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента России, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России», — сказал Рябков.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя «заряженность на русофобию» в США является беспрецедентной.



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