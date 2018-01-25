ЕВРАЗ НТМК освоил выпуск нового металлического профиля

Рельсобалочный цех ЕВРАЗ НТМК освоил производство нового металлического профиля — швеллера 30 П. Первая промышленная партия металлопроката была выпущена в январе. Продукция будет использоваться на строительстве объектов в Московской области и Санкт-Петербурге.«Горячекатаный швеллер высотой 300 мм с параллельными гранями полок обладает высокими показателями жесткости и используется при строительстве конструкций, которые испытывают высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Профиль активно применяется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, а также в машиностроении. По желанию заказчика швеллеры ЕВРАЗ НТМК могут производиться как из привычных марок стали, так и из новых: С390, С440, 15ХСНД», — сообщили в региональном центре корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.ЕВРАЗ НТМК изготавливает швеллеры с высотой стенки от 160 до 400 мм в рельсобалочном и крупносортном цехах.Отметим, что в 2017 году НТМК освоил производство уникальной для российского рынка продукции — строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Подобную продукцию можно применять для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Ее использование позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость возведения объектов.В настоящее время разработка нижнетагильского завода востребована не только в нашей стране, но и на азиатском рынке. ЕВРАЗ НТМК возлагает серьезные надежды на массовую переориентацию российских девелоперов с использования железобетона на металлопрокатные конструкции, что станет мощным драйвером роста внутреннего спроса на строительные балки.Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и монтажника металлоконструкций при строительстве многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяют упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров, что позволяет проектировщику более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТа.Двутавры применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена.Как сообщил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, высокопрочные балки также отгружались для возведения высотных зданий в ОАЭ. В настоящее время усилия предприятия нацелены на увеличение доли металлоконструкций при возведении новых объектов.«Средний срок службы бетона составляет 50-70 лет. Использование стали является более рациональным и эффективным решением. Тем более сейчас наблюдается тренд на новые технологии. Стальное строительство использовалось при возведении олимпийских объектов в Сочи. Сейчас оно применяется также и для Крымского моста», — рассказал Алексей Кушнарев.Как отмечают эксперты, расширение производственной линейки повышает конкурентоспособность продукции ЕВРАЗ НТМК на внутреннем и внешнем рынках. При этом тагильское предприятие не только осваивает выпуск новой продукции, но и регулярно внедряет новые технологии, а также снижает себестоимость производства.