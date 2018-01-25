На Урале выявили пять картелей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области в 2017 году выявило в регионе пять картельных сговоров. Из них два относятся к сфере поставок медицинских изделий (шовные хирургические материалы), еще два связаны со сферой строительства и ремонта автомобильных дорог. Также было выявлено одно нарушение при оказании услуг по обеспечению питанием иностранных граждан и лиц без гражданства. В ведомстве отмечают, что общее число картельных сговоров на Среднем Урале в прошлом году заметно выросло. В 2016 году УФАС выявило в регионе только одно антиконкурентное соглашение.«В 2017 году свердловское антимонопольное ведомство привлекло к административной ответственности по факту выявленных картелей 13 юридических лиц: ООО «Нефтегазспецстрой», ООО «Мадикс Групп», ООО «Голиаф МТ», ООО «Отель Менеджмент-Урал», ООО «Хрустальное», ООО «Малышева 56», ООО «Новомет», ООО «Сьюче Трейд», АО «Мелиострой», ООО «СУ5групп», ООО «Спецстроймонтаж-2000» и ООО СК «Вектор». Общая сумма начисленных штрафов по всем делам составила 61 млн руб. 726 тыс. руб.», — заявила в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела ограничения монополистической деятельности свердловского УФАС России Екатерина Воробьева.Для сравнения, в 2016 году к административной ответственности привлекли два уральских предприятия. Сумма штрафов тогда составила 220 тыс. руб.«Самая известная схема картельного сговора называется «таран». К примеру, два юридических лица договариваются между собой. Одно из них на аукционе делает ценовое предложение, которое максимально снижает стоимость контракта. Вплоть до 90%. Соответственно, добросовестные компании, которые не знают о сговоре, после такого развития событий отказываются участвовать в торгах. Потому что выполнение контракта будет экономически невыгодным. Затем заявка участника, который предложил максимальную цену, отклоняется из-за того, что он преднамеренно допустил ошибку в документах. И победителем признают второго участника сговора», — рассказала Е. Воробьева.Также на Среднем Урале достаточно распространена схема картельных сговоров, когда несколько компаний договариваются между собой о поддержании цены на торгах, что запрещено антимонопольным законодательством.Отметим, что ранее руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов, подводя итоги 2017 года, рассказал о выявленных на Среднем Урале дорожных картелях. Разбирательство по данному картельному сговору ведомство начало на основании обращения ФСБ о возможном сговоре участников аукционов на строительство и обслуживание дорог в регионе.В частности, контракт на строительство 14-километрового участка Аять — Таватуй на 191 млн руб. достался ОАО «Мелиострой» из Байкаловского района. В картеле с ним оказалось ООО СК «Вектор». В аукционах на разметку дорожного полотна общей стоимостью свыше 200 млн руб. помогали победить друг другу родственные фирмы ООО «Спецстроймонтаж-2000» и ООО «СУ5групп». Участники данного сговора в судебном порядке оспаривают решение антимонопольного ведомства, отметил руководитель УФАС.Выявленные в 2017 году картели в медицинской сфере связаны с тем, что продавцы хирургических материалов тайно вступали в сговор для того, чтобы поддерживать определенные цены на этот товар.«В нем приняли участие три компании. Они договорились о том, чтобы в ходе аукционов итоговая стоимость контракта не опускалась заметно ниже начальной цены. Примечательно, что участники этого картельного сговора пришли к нам с явкой с повинной и сами во всем сознались», — сообщила Е. Воробьева.Рост числа выявленных картельных сговоров в Свердловской области может быть связан с неэффективной организацией госзакупок. В начале 2018 года аналитический центр при правительстве РФ составил рейтинг российских регионов по эффективности закупок для государственных нужд.По конкурентности Свердловская область заняла 64 место, по эффективности планирования — 17, по конфликтности (количеству госзакупок, жалобы по которым были признаны обоснованными ФАС) — 10 место, по доле закупок с подозрением нарушений — 32 место. В итоговом рейтинге эффективности госзакупок регион занял 21 место. Это на 9 позиций ниже, чем в 2016 году. Тогда в общем рейтинге Средний Урал был на 12 месте.