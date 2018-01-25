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Свердловский минздрав почти два года не платил врачу компенсацию за переезд в село

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Министерство здравоохранения Свердловской области только после решения суда согласилось выплатить стоматологу-ортопеду компенсацию за переезд в сельскую местность, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Врач, переехавший в рабочий поселок Шали, в 2016 году неоднократно подавал заявку в областной минздрав на получение единовременной компенсации в размере 1 млн руб. В министерстве отказывали специалисту, указывая ему на истечение сроков подачи обращений.



Впоследствии в ситуацию вмешалась прокуратура. По итогам проверки надзорное ведомство подало исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В инстанции вынесли решение в пользу врача. После этого стоматологу-ортопеду выплатили полагавшуюся ему компенсацию.

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