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На ЕВРАЗ НТМК освоили выпуск нового вида швеллера

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Специалисты рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового металлического профиля — швеллера 30 П. В январе выпущена первая промышленная партия металлопроката для строительных объектов Санкт-Петербурга и Московской области, сообщает пресс-служба компании.



«Горячекатаный швеллер высотой 300 мм с параллельными гранями полок обладает высокими показателями жесткости и используется при строительстве конструкций, которые испытывают высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Профиль активно применяется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, а также в машиностроении. По желанию заказчика швеллеры ЕВРАЗ НТМК могут производиться как из привычных марок стали, так и из новых: С390, С440, 15ХСНД», — говорится в сообщении.



ЕВРАЗ НТМК изготавливает швеллеры с высотой стенки от 160 до 400 мм в рельсобалочном и крупносортном цехах.



В 2017 году на комбинате было освоено 15 новых профилеразмеров строительной балки, 9 новых конструкций железнодорожных колес, 3 профилеразмера швеллеров, 2 типоразмера крановых рельсов, 3 типоразмера круглого проката. В 2018 году ЕВРАЗ НТМК продолжит программу освоения новых видов продукции.

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