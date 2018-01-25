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В Екатеринбурге проведут акцию против сноса недостроенной телебашни
25 январь 2018 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Екатеринбурге 27 января 2018 года будет проведен пикет против сноса недостроенной телебашни, сообщается в группе «За башню» в «Фейсбуке».
По словам организаторов, во время акции будет проходить сбор подписей за сохранение объекта.
В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
С середины января 2018 года возле объекта начались работы по подготовке к сносу.
По словам организаторов, во время акции будет проходить сбор подписей за сохранение объекта.
В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
С середины января 2018 года возле объекта начались работы по подготовке к сносу.
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