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Официальный курс долл. США снизился на 46 коп., евро вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 25.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 46 коп., до 55,93 руб., евро вырос на 1 коп., до 69,46 руб.

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