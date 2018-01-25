Кризис

Губернатору Свердловской области пожаловались на «выдавливание» потребкооперативов торговыми сетями

В Свердловской области деревенские магазины вынуждены закрываться из-за торговых сетей, заявил в ходе заседания регионального правительства управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец.



«Я как представитель сельскохозяйственного округа хочу сказать, что идет планомерное «выдавливание» большими сетями всех торговых точек и потребкооперативов, которые созданы у нас на селе. Они уже пришли во все районные центры, скоро они придут на центральные усадьбы наших сельских советов. Меня беспокоит судьба маленьких магазинов в населенных пунктах, где жителей от 1 до 100 человек, которые потребкооперация держит за счет своей прибыли на центральных магазинах. В отдельных районах, уже и на тех центральных усадьбах магазины закрылись, содержать их не на что», — рассказал он.



По его словам, раньше потребкооперативам оказывали поддержку за доставку продуктов в отдаленные населенные пункты. Сейчас ее нет.



«Сегодня эти деревни никому не нужны. Сегодня этот магазинчик — единственное место, где мы собираем людей, где мы можем с ними встретиться, там нет ни садиков, ни школ, ничего нет, — добавил Николай Клевец.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в течение недели проработать меры по поддержке деревенских магазинов, размещенных на отдаленных территориях. Курировать работу будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

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