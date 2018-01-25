Кризис
Губернатору Свердловской области пожаловались на «выдавливание» потребкооперативов торговыми сетями
25 январь 2018 (15:10)
В Свердловской области деревенские магазины вынуждены закрываться из-за торговых сетей, заявил в ходе заседания регионального правительства управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец.
«Я как представитель сельскохозяйственного округа хочу сказать, что идет планомерное «выдавливание» большими сетями всех торговых точек и потребкооперативов, которые созданы у нас на селе. Они уже пришли во все районные центры, скоро они придут на центральные усадьбы наших сельских советов. Меня беспокоит судьба маленьких магазинов в населенных пунктах, где жителей от 1 до 100 человек, которые потребкооперация держит за счет своей прибыли на центральных магазинах. В отдельных районах, уже и на тех центральных усадьбах магазины закрылись, содержать их не на что», — рассказал он.
По его словам, раньше потребкооперативам оказывали поддержку за доставку продуктов в отдаленные населенные пункты. Сейчас ее нет.
«Сегодня эти деревни никому не нужны. Сегодня этот магазинчик — единственное место, где мы собираем людей, где мы можем с ними встретиться, там нет ни садиков, ни школ, ничего нет, — добавил Николай Клевец.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в течение недели проработать меры по поддержке деревенских магазинов, размещенных на отдаленных территориях. Курировать работу будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
«Я как представитель сельскохозяйственного округа хочу сказать, что идет планомерное «выдавливание» большими сетями всех торговых точек и потребкооперативов, которые созданы у нас на селе. Они уже пришли во все районные центры, скоро они придут на центральные усадьбы наших сельских советов. Меня беспокоит судьба маленьких магазинов в населенных пунктах, где жителей от 1 до 100 человек, которые потребкооперация держит за счет своей прибыли на центральных магазинах. В отдельных районах, уже и на тех центральных усадьбах магазины закрылись, содержать их не на что», — рассказал он.
По его словам, раньше потребкооперативам оказывали поддержку за доставку продуктов в отдаленные населенные пункты. Сейчас ее нет.
«Сегодня эти деревни никому не нужны. Сегодня этот магазинчик — единственное место, где мы собираем людей, где мы можем с ними встретиться, там нет ни садиков, ни школ, ничего нет, — добавил Николай Клевец.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в течение недели проработать меры по поддержке деревенских магазинов, размещенных на отдаленных территориях. Курировать работу будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
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