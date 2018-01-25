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Объем кредитования населения в России вырос в 2017 году на 13,2%

УрБК, Москва, 25.01.2018. Объем кредитования населения в российских банках в 2017 году вырос на 13,2% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материалах ЦБ РФ.



Кредитование компаний за тот же период увеличилось на 3,7%, кредитование экономики — на 6,2%.



Также на 10,7% в прошлом году выросли вклады физлиц в российских банках — до 26 трлн руб.

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