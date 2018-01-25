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Артель «Нейва» не стала оспаривать штраф за нарушение земельного законодательства в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Свердловской области артель старателей «Нейва» уплатила штраф в размере 1 млн 420 тыс. руб. за нарушение земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.



Ранее в ходе проверочных мероприятий ведомством было установлено, что на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 183,06 га располагаются карьеры по добыче золота артели «Нейва», проводятся горные работы, на одном из участков снят плодородный слой почвы. Проекта рекультивации нарушенных сельскохозяйственных земель золотодобывающая компания не предоставила.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила 10 административных дел в отношении председателя артели старателей «Нейва» и юридического лица по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель» и части 1 статьи 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы».



По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях артель «Нейва» оштрафована на общую сумму 1 млн 420 тыс. руб. Обжаловать вынесенные постановления золотодобывающая компания не стала.

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