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Прибыль российских банков в России в 2017 году сократилась на 15%

УрБК, Москва, 25.01.2018. Прибыль российских банков по итогам 2017 года сократилась на 15% по отношению к предыдущему году и составила 790 млрд руб., говорится в материалах ЦБ РФ.



Данные подсчитаны из соотношения прибыльных и убыточных финансовых организаций. Положительную динамику в 2017 году продемонстрировали 420 банков. Их прибыль составила 1,6 трлн руб.



Число убыточных финансовых организаций в прошлом году составило 140. За год они потеряли 772 млрд руб.

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