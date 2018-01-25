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На повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.01.2018. На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года из бюджетов всех уровней потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Минтруда Максима Топилина.



«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. Из них объем средств федерального бюджета — 7,5 млрд руб., региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд руб.», — сообщил глава ведомства.



По мнению М. Топилина, дополнительные траты организаций реального сектора экономики будут составлять 22,7 млрд руб.



Повышение МРОТ в России в мае должно коснуться 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

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