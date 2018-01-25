Новости дня
В Свердловской области поступили первые заявления на ежемесячные выплаты из средств маткапитала
25 январь 2018 (12:57)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Свердловской области три семьи обратились за получением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по региону.
Напомним, с 1 января 2018 года появилось дополнительное направление использования средств материнского капитала — получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Первыми заявителями стали семьи из Серова, Верхней Салды и Каменска-Уральского.
«Получение ежемесячной выплаты из средств МСК станет большим подспорьем для данных семей, так как их доход ниже 1,5-кратного прожиточного минимума по Свердловской области, который составляет 15 979,5 руб. на каждого члена семьи», — пояснили в пресс-службе.
Первые выплаты будет перечислены на счета мамам в феврале 2018 года. Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области составляет 10 тыс. 210 руб.
Напомним, с 1 января 2018 года появилось дополнительное направление использования средств материнского капитала — получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Первыми заявителями стали семьи из Серова, Верхней Салды и Каменска-Уральского.
«Получение ежемесячной выплаты из средств МСК станет большим подспорьем для данных семей, так как их доход ниже 1,5-кратного прожиточного минимума по Свердловской области, который составляет 15 979,5 руб. на каждого члена семьи», — пояснили в пресс-службе.
Первые выплаты будет перечислены на счета мамам в феврале 2018 года. Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области составляет 10 тыс. 210 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Пенсионный фонд РФ начал прием заявлений на единовременную выплату за счет средств материнского капитала
- За получением единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тыс. рублей обратилось более 51,8 тыс. семей Свердловской области
- Размер материнского капитала в РФ будет увеличен до 343,37 тыс. рублей
- В Свердловской области более 23,2 тыс. семей обратились за получением единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала
- В Свердловской области за получением единовременной выплаты из средств материнского капитала обратились 11 300 семей