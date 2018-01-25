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В Свердловской области поступили первые заявления на ежемесячные выплаты из средств маткапитала

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Свердловской области три семьи обратились за получением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по региону.



Напомним, с 1 января 2018 года появилось дополнительное направление использования средств материнского капитала — получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.



Первыми заявителями стали семьи из Серова, Верхней Салды и Каменска-Уральского.



«Получение ежемесячной выплаты из средств МСК станет большим подспорьем для данных семей, так как их доход ниже 1,5-кратного прожиточного минимума по Свердловской области, который составляет 15 979,5 руб. на каждого члена семьи», — пояснили в пресс-службе.



Первые выплаты будет перечислены на счета мамам в феврале 2018 года. Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области составляет 10 тыс. 210 руб.

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