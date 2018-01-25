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В Талице перед судом предстанет директор УК «Теплосеть» по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Талицком районе перед судом предстанет директор ООО «Управляющая компания «Теплосеть», обвиняемый по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с 2012 по 2015 год обвиняемый возглавлял две организации со схожими названиями — ООО «Теплосеть» и ООО «УК «Теплосеть». Согласно материалам обвинения, глава этих компаний сделал фиктивные документы о размерах своей заработной платы и заработной платы своей супруги. Женщина числилась сотрудником ООО «Теплосеть» и ООО «УК «Теплосеть».



«Впоследствии документы были направлены в Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа «Расчетный центр компенсаций и субсидий», которым обвиняемому предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Таким образом, директором ООО «УК «Теплосеть» незаконно получены средства бюджета Свердловской области на общую сумму более 120 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Уголовное дело в отношении директора ООО «Теплосеть» и ООО «УК «Теплосеть» было возбуждено по итогам прокурорской проверки. Материалы дела переданы на рассмотрение в Талицкий районный суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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