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Элтон Джон анонсировал прекращение концертной деятельности

Британский певец Элтон Джон заявил о том, что прекратит концертную деятельность. Об этом сообщает Reuters.



По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.



70-летний исполнитель опроверг информацию таблоидов о том, что завершение карьеры связано с проблемами со здоровьем.

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