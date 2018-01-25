Дайджест
Элтон Джон анонсировал прекращение концертной деятельности
25 январь 2018 (10:19)
Британский певец Элтон Джон заявил о том, что прекратит концертную деятельность. Об этом сообщает Reuters.
По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.
70-летний исполнитель опроверг информацию таблоидов о том, что завершение карьеры связано с проблемами со здоровьем.
По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.
70-летний исполнитель опроверг информацию таблоидов о том, что завершение карьеры связано с проблемами со здоровьем.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать