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Ирландскому подростку неправильно пришили ногу

Подростку из Северной Ирландии, пережившему ампутацию ноги, пришили ступню на место колена. Об этом сообщает издание Daily Mail.



15-летний Тристин Стюарт с 2014 года жаловался на боль в ноге. Спустя два года у него диагностировали синовиальную саркому — злокачественную опухоль, которая поражает суставы верхних и нижних конечностей. Спасти жизнь подростка могла только ампутация.



Врачи предложили не удалять ногу полностью, а отрезать лишь голень, после чего пришить на место потерянного колена повернутую задом наперед ступню. В этом случае голеностопный сустав будет играть роль коленного, что упростит использование протеза. Стюарт согласился.



После ампутации подросток передвигался на костылях, но теперь может свободно ходить на протезе и тренируется, чтобы научиться бегать. «Какая разница, как выглядит нога, — говорит он. — Я знал только, что хочу снова бегать, и знаю, что так и будет».

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