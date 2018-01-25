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В Екатеринбурге совершено разбойное нападение на отделение СМП Банка
25 январь 2018 (09:58)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Екатеринбурге в среду, 24 января 2018 года, было совершено разбойное нападение на отделение банка в центре города. Информацию о происшествии подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, нападение произошло в 17.30. В офис зашли трое злоумышленников в масках.
«Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, женщине-кассиру 1960 года рождения и молодой даме 1993, злоумышленники похитили из кассы чуть более полумиллиона рублей. Также добычей нападавших стала относительно некрупная сумма в долларах США, если быть более точным, то порядка 15 тысяч», — сказал В. Горелых.
Затем нападавшие скрылись из отделения банка на автомобиле. На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа из отдела полиции № 5. Изъяты записи с видеокамер. Ведется поиск очевидцев.
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбойное нападение».
По неофициальным данным, инцидент произошел в офисе СМП Банка на улице Малышева, 19.
По его словам, нападение произошло в 17.30. В офис зашли трое злоумышленников в масках.
«Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, женщине-кассиру 1960 года рождения и молодой даме 1993, злоумышленники похитили из кассы чуть более полумиллиона рублей. Также добычей нападавших стала относительно некрупная сумма в долларах США, если быть более точным, то порядка 15 тысяч», — сказал В. Горелых.
Затем нападавшие скрылись из отделения банка на автомобиле. На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа из отдела полиции № 5. Изъяты записи с видеокамер. Ведется поиск очевидцев.
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбойное нападение».
По неофициальным данным, инцидент произошел в офисе СМП Банка на улице Малышева, 19.
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