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Лекарства в аптеках России могут подорожать на 7%

УрБК, Москва, 25.01.2018. Российские производители лекарств увеличили отпускные цены на медикаменты, выпущенные в 2017 году. В среднем стоимость выросла на 7%, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка.



По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2017 года объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 1,07 трлн руб. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок.



Это свидетельствует о росте отпускных цен на лекарства примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. В аптеках стоит ожидать аналогичный рост цен, так как организации не будут работать себе в убыток, отметил он.

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