Новости дня
Лекарства в аптеках России могут подорожать на 7%
25 январь 2018 (09:43)
УрБК, Москва, 25.01.2018. Российские производители лекарств увеличили отпускные цены на медикаменты, выпущенные в 2017 году. В среднем стоимость выросла на 7%, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка.
По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2017 года объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 1,07 трлн руб. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок.
Это свидетельствует о росте отпускных цен на лекарства примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. В аптеках стоит ожидать аналогичный рост цен, так как организации не будут работать себе в убыток, отметил он.
По данным Минпромторга, за 10 месяцев 2017 года объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 1,07 трлн руб. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок.
Это свидетельствует о росте отпускных цен на лекарства примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. В аптеках стоит ожидать аналогичный рост цен, так как организации не будут работать себе в убыток, отметил он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Фармацевтический рынок России в июле сократился на 2,1%
- Фармацевтический рынок России в июле сократился на 2,1% к предыдущему месяцу
- DSM Group: С начала года лекарства в российских аптеках подорожали на 1,7%
- С начала года цены на лекарства в аптеках России вросли на 1,4%
- Цены на лекарства в России за последние 1,5 месяца выросли на 20%