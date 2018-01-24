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ГИБДД объяснило отсутствие экипажей ДПС во время уборки улиц в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Управление ГИБДД Свердловской области ответило на обвинение администрации Екатеринбурга в срыве уборки улиц города от снега. Заявление приводит отделение пропаганды ведомства.



Как следует из текста, городские власти слишком поздно подают заявку на предоставление экипажей ДПС во время уборки улиц. Муниципалитет обращается в ГИБДД поэтому вопросу за 1-2 дня до проведения работ. Этого времени, заявляют в ведомстве, оказывается недостаточно, чтобы согласовать график работы автоинспекторов. Время проведения планируемых работ с Госавтоинспекцией дорожными службами также не согласовывается.



Вместе с тем в ведомстве считают, что даже отсутствие экипажей ДПС — недостаточное оправдание для объяснения низкого качества уборки снега в Екатеринбурге.



«Изучением направленных администрацией города Екатеринбурга материалов установлено, что выполнение работ зимнему содержанию планировалось на улицах Латвийская, дублеру улицы Сыромолотова, Фрезеровщиков, Тверитина. Однако даже на центральных улицах города имеются участки, на которых уборка осуществляется неудовлетворительно. Так, недостатки зимнего содержания выявлены на улице Белинского, Розы Люксембург, Куйбышева, Щорса, Фурманова, Машинная, где несмотря на длительное время отсутствия осадков имеется снежный накат и рыхлый снег вдоль бордюрного камня», — говорится в сообщении.



Также в УГИБДД региона недовольны качеством уборки платных парковок, за которые отвечает муниципалитет, а также въездами и выездами с прилегающих и дворовых территорий, снег выносится на проезжую часть улиц.



Накануне на заседании Екатеринбургской городской думы председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова обвинила ГИБДД в игнорировании заявок на предоставление экипажей ДПС для эвакуации машин, мешающих уборочной технике. Также Т. Благодаткова объяснила низкое качество содержания дорог нехваткой дворников и недисциплинированностью подрядчиков.

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