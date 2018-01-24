Кризис

Оборот свердловских предприятий стройиндустрии в 2017 году сократился на 8,1%

Оборот предприятий стройиндустрии в Свердловской области в январе-декабре 2017 года составил 134 млрд руб., что на 8,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 6%, готовых металлических изделий — на 5,1%, полиграфической продукции — на 3,4%, лекарственных средств — на 1,4%.



Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 39,4%).

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