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Китайские власти сообщили о строительстве новой «Великой стены»

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сообщили о создании новой «Великой стены». Об этом сообщает China Daily.



Синьцзян в этом году усилит меры безопасности на государственной границе длиной 5,7 тыс. километров. Власти региона также ужесточат контроль за интернетом ради поддержания стабильности.



«Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы не оставить пустых мест в управлении общественной безопасностью и убедиться в том, что ключевые области абсолютно безопасны», — сказал глава региона Шократ Закир во время выступления на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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