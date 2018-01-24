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Писательница Урсула Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет

24 январь 2018 (17:12)

Сын американской писательницы Урсулы Кребер Ле Гуин сообщил о ее смерти, передает The New York Times.

По его словам, писательница скончалась в собственном доме в Портленде, в штате Орегон, в возрасте 88 лет.

Он не стал уточнять причину смерти Ле Гуин, однако отметил, что она плохо чувствовала себя на протяжении нескольких месяцев.

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