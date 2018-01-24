Дайджест

Писательница Урсула Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет

Сын американской писательницы Урсулы Кребер Ле Гуин сообщил о ее смерти, передает The New York Times.



По его словам, писательница скончалась в собственном доме в Портленде, в штате Орегон, в возрасте 88 лет.



Он не стал уточнять причину смерти Ле Гуин, однако отметил, что она плохо чувствовала себя на протяжении нескольких месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: