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Кредиторы Уралфинпромбанка приняли решение о завершении конкурсного производства

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Комитет кредиторов ОАО «Уралфинпромбанк» принял решение о завершении конкурсного производства в отношении кредитной организации. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.



Решение принято на заседании комитета кредиторов, которое состоялось 22 января 2018 года. Ходатайство о завершении конкурсного производства уже поступило в Арбитражный суд Свердловской области.



Напомним, «Уралфинпромбанк» лишился лицензии в 2010 году и в 2011 году был признан банкротом. При этом были выявлены признаки преднамеренного банкротства банка и возбуждено уголовное дело.

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