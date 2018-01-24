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Кредиторы Уралфинпромбанка приняли решение о завершении конкурсного производства
24 январь 2018 (17:11)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Комитет кредиторов ОАО «Уралфинпромбанк» принял решение о завершении конкурсного производства в отношении кредитной организации. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Решение принято на заседании комитета кредиторов, которое состоялось 22 января 2018 года. Ходатайство о завершении конкурсного производства уже поступило в Арбитражный суд Свердловской области.
Напомним, «Уралфинпромбанк» лишился лицензии в 2010 году и в 2011 году был признан банкротом. При этом были выявлены признаки преднамеренного банкротства банка и возбуждено уголовное дело.
Решение принято на заседании комитета кредиторов, которое состоялось 22 января 2018 года. Ходатайство о завершении конкурсного производства уже поступило в Арбитражный суд Свердловской области.
Напомним, «Уралфинпромбанк» лишился лицензии в 2010 году и в 2011 году был признан банкротом. При этом были выявлены признаки преднамеренного банкротства банка и возбуждено уголовное дело.
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