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В США мужчина напал на полицейскую собаку

В США мужчина при задержании искусал полицейскую собаку. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что в штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство.



Оба преступника, находившихся в здании, оказали сопротивление. «Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали в полиции.



Мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.

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