Дайджест
В США мужчина напал на полицейскую собаку
24 январь 2018 (17:11)
В США мужчина при задержании искусал полицейскую собаку. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство.
Оба преступника, находившихся в здании, оказали сопротивление. «Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали в полиции.
Мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.
Отмечается, что в штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство.
Оба преступника, находившихся в здании, оказали сопротивление. «Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали в полиции.
Мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать