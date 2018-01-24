Новые купюры идут на сувениры

В Екатеринбурге и Свердловской области с декабря прошлого года были запущены в оборот новые денежные купюры номиналами 200 и 2 000 рублей. Но до настоящего времени уральцы нередко сталкиваются с проблемами при попытке расплатиться этими банкнотами. Продавцы крайне неохотно принимают новые денежные знаки. В одних случаях они боятся, что не смогут отличить их от подделки. В других ситуациях реализаторы просто не знают, как они выглядят. Как полагают представители бизнеса, данная ситуация сложилась из-за слабого информационного сопровождения со стороны Банка России.Напомним, в РФ новые банкноты официально появились в обращении в октябре 2017 года. С декабря того же года купюры номиналами 200 и 2 000 рублей начали распространять по свердловским отделениям банков. В январе 2018 года уральцы получили новые денежные знаки на руки, однако не все могут их использовать.Корреспондент УрБК 23 января 2018 года трижды пытался расплатиться купюрой достоинством в 200 руб. в трех разных магазинах. Во всех случаях продавцы просили предоставить купюры старых образцов, поскольку никто не понимал, как выглядят новые денежные знаки. В частности, один из реализаторов не мог вспомнить, на какой именно банкноте изображены Крым и Владивосток. Другие не знали, по каким деталям следует судить о подлинности купюры.На продавцов, по всей видимости, не действует даже предупреждение ЦБ РФ о незаконности отказа в приеме новых банкнот. К слову, ответственность за это предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях РФ.Впрочем, екатеринбуржцы, опрошенные корреспондентом УрБК, у банкоматов Сбербанка признались, что не знают об элементах защиты новых образцов. О появлении денежных знаков слышали не все горожане. Примечательно, что проблема с оборотом новых купюр носит уже федеральный масштаб. Ранее с аналогичными трудностями сталкивались жители Новосибирска и Челябинска.Неудивительно, что в сложившейся ситуации банкноты с изображениями Крыма и Владивостока по-прежнему воспринимаются скорее как сувениры, нежели деньги. На этом фоне конфликты между покупателями и продавцами хотя и возникают, но редко доходят до надзорных органов. На «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Свердловской области с 18 января по сегодняшний день поступила лишь одна жалоба из Екатеринбурга на отказ в приеме новых денег.Сами предприниматели связывают непринятие новых купюр со слабым информированием населения по сравнению с 90-ми годами. В то время ЦБ РФ несколько раз обновлял дензнаки. Однако их выпуск в обращение сопровождался рассылкой информационных буклетов и размещением стендов как в отделениях банков, так и на объектах торговли. В этих материалах, в частности, подробно были расписаны все элементы защиты банкнот.Ничего подобного с момента выпуска купюр с Крымом и Владивостоком пока не наблюдается. Фактически все ограничилось презентациями, на которых акцент был смещен на новый дизайн и материал с пропиткой. Для получения данных о защите ЦБ РФ предложил всем желающим перейти на свой сайт. На этом участие Банка России в информировании населения пока ограничилось.Региональные отделения банков, через которые распространяются новые дензнаки, также решили не брать пример с практики 90-х годов. Например, в отделениях Сбербанка и «Альфа-Банка» в районе улиц Малышева — 8 Марта нет никаких наглядных информационных материалов.«Уральский банк Сбербанка осуществляет консультации и разъяснения о подлинности и признаках купюр нового образца в индивидуальном порядке по запросам своих клиентов. Вопрос информирования всех юридических и физических лиц, а также ведения разъяснительной работы среди них относится к функциям Центрального Банка Российской Федерации», — пояснили УрБК в пресс-службе филиала финансовой организации.«Полагаю, что как раз из-за слабого информирования и стали возникать случаи, когда продавцы отказываются принимать новые купюры у населения. Я, например, один раз видел ролик о выпуске купюр, зато у нас повсеместно расклеены плакаты с приглашением на выборы 18 марта 2018 года», — сказал УрБК президент «Союз Ритейл», владелец сети «Елисей» Александр Оглоблин.По его словам, предпринимателям самостоятельно приходится проводить разъяснительную работу с сотрудниками. Тяжелее это сделать малому бизнесу, у которого торговые точки разбросаны по нескольким районам и не имеют единой связи.Как долго продавцы и покупатели будут привыкать к новым банкнотам, сказать достаточно сложно. На данный момент можно лишь констатировать, что предпринимателям пришлось взять на себя функции регулятора, и далеко не все с ними справляются.