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Оборот свердловских предприятий стройиндустрии в 2017 году сократился на 8,1%
24 январь 2018 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Оборот предприятий стройиндустрии в Свердловской области в январе-декабре 2017 года составил 134 млрд руб., что на 8,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 6%, готовых металлических изделий — на 5,1%, полиграфической продукции — на 3,4%, лекарственных средств — на 1,4%.
Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 39,4%).
Производство напитков на Среднем Урале за год сократилось на 6%, готовых металлических изделий — на 5,1%, полиграфической продукции — на 3,4%, лекарственных средств — на 1,4%.
Наиболее сильную динамику продемонстрировали предприятия по выпуску мебели (плюс 39,4%).
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