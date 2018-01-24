Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 2 коп., евро вырос на 38 коп.
24 январь 2018 (15:20)
УрБК, Москва, 24.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 2 коп., до 56,39 руб., евро вырос на 38 коп., до 69,45 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 22 коп., евро — на 20 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 4 коп., евро снизился на 13 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 17 коп., евро вырос на 14 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 24 коп., евро вырос на 56 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 39 коп., евро вырос на 19 коп.