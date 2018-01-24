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Официальный курс долл. США снизился на 2 коп., евро вырос на 38 коп.

УрБК, Москва, 24.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 2 коп., до 56,39 руб., евро вырос на 38 коп., до 69,45 руб.

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