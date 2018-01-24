Кризис

Жители Первоуральска массово жалуются на завышенные суммы в квитанциях «ЭнергосбыТ Плюс»

Жители Первоуральска массово жалуются на завышенные суммы в квитанциях компании «ЭнергосбыТ Плюс» за энергоресурсы — отопление, горячую воду и электричество. Информацию УрБК подтвердил депутат Первоуральской городской думы Назар Галат.



По его словам, ресурсоснабжающая компания выставляет счета за коммунальные услуги с неточными данными уже полгода — с августа 2017 года, когда две управляющие компании города перевели свой жилой фонд на прямые договоры с поставщиком ресурсов.



«С августа месяца две городские управляющие компании перевели свои дома на прямые договоры с «ЭнергосбыТ Плюс». Но проблема в том, что энергетики не могут наладить работу своего расчетного центра, и поэтому в каждой квитанции завышенные суммы. Гражданам постоянно приходится подавать на перерасчет. В основном это физические лица, но есть подобные факты и у организаций. Точное количество пострадавших я не знаю, ко мне уже обратилось порядка 250 человек из моего округа. Можно сказать, что в Первоуральске назревает социальный взрыв», — прокомментировал он.



Депутат пояснил, что «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает данные индивидуальных и общедомовых приборов учета, вместо этого выставляя счета по нормативам. Также потребители сталкиваются с тем, что в квитанциях им завышают площадь квартир или количество помещений. Из-за этого суммы за коммунальные услуги вырастают в несколько раз. При этом заявление на перерасчет рассматривается дольше двух месяцев, когда поставщик ресурсов уже имеет право взыскать задолженность через суд.



В пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пообещали УрБК прокомментировать ситуацию позже.

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