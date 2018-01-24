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Бывший депутат Заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев стал директором ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев приступил к работе в должности директора ЕМУП «Спецавтобаза». Соответствующая информация опубликована на сайте предприятия.



Отметим, что «Спецавтобаза» в конце 2017 года по итогам конкурсных процедур была выбрана в качестве регионального оператора по обращению с бытовыми отходами в Восточном округе (южная часть Свердловской области, в том числе Екатеринбург).

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