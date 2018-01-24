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Завтра в Екатеринбурге 15 домов останутся без холодной воды из-за ремонта на насосной станции

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Завтра, 25 января 2018 года, в ряде домов на ул. Шейнкмана и Народной Воли в Екатеринбурге с 10.00 до 17.00 отключат холодное водоснабжение в связи с заменой задвижек на насосной станции. Об этом сообщает УК «Стандарт».



Без воды останутся жители домов № 102, 104, 108, 100, 112 (1 и 2 корпуса), 118,122,132,134,114, 124,128, 130 расположенных на улице Шейнкмана, и жильцы дома № 23 на Народной Воли.



Кроме того, с 9.00 до 16.00 25 января электроэнергию отключат в доме № 24 по улице Шейнкмана. Временно без света его жители останутся из-за ремонтных работ, которые проводит ЕЭСК.



Также электричества не будет в доме № 46 по улице Фурманова. 25 января с 9.00 до 20.00 света не будет в первой секции дома, с 9.00 до 20.00 26 января — во второй секции жилого здания. Неудобства связаны с производством неотложных работ на подстанции ТП2389.

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