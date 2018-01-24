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Жительница итальянского города Турина застряла в диване

Пожарные итальянского города Турина освободили застрявшую в диване женщину, пытавшуюся достать упавший мобильный телефон. Об этом сообщает газета Il Corriere della sera, передает портал «Лента.ру».



Женщина потянулась за смартфоном, в результате ее рука оказалась зажатой. Родные 40-летней итальянки пытались помочь ей обрести свободу, но любые движения только причиняли новую боль. Помочь смогли только вызванные пожарные, которые впоследствии доставили пострадавшую в больницу.



12 января сообщалось, что британец застрял в холодильнике. Освободиться из заточения он смог благодаря находившейся в холодильнике колбасе.

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