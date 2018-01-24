Дайджест
Электромобиль Tesla на автопилоте врезался в автомобиль пожарных
24 январь 2018 (13:13)
Электромобиль производства компании Илона Маска Tesla попал в ДТП в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Седан Model S двигался по дороге со скоростью 104 километра в час и врезался в стоявший автомобиль пожарных, которые оказывали помощь участникам другого ДТП. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Как заявил водитель электромобиля, он двигался в режиме автопилота. В свою очередь, правоохранители предупредили водителя, что он был обязан следить за дорогой.
Седан Model S двигался по дороге со скоростью 104 километра в час и врезался в стоявший автомобиль пожарных, которые оказывали помощь участникам другого ДТП. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Как заявил водитель электромобиля, он двигался в режиме автопилота. В свою очередь, правоохранители предупредили водителя, что он был обязан следить за дорогой.
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