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Электромобиль Tesla на автопилоте врезался в автомобиль пожарных

Электромобиль производства компании Илона Маска Tesla попал в ДТП в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния. Об этом сообщает телекомпания CNN.



Седан Model S двигался по дороге со скоростью 104 километра в час и врезался в стоявший автомобиль пожарных, которые оказывали помощь участникам другого ДТП. Жертв и пострадавших удалось избежать.



Как заявил водитель электромобиля, он двигался в режиме автопилота. В свою очередь, правоохранители предупредили водителя, что он был обязан следить за дорогой.

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