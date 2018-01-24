Дайджест

США планируют разработать два новых вида ядерных боезаряда морского базирования

Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезаряда морского базирования. Об этом рассказал бывший глава НУЯБ Фрэнк Клотц в интервью изданию DefenseNews.



В новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, части которой были опубликованы в СМИ, говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.



Клотц заметил, что раньше НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. Сейчас же таких проектов — четыре. В частности, серьезная модернизация ждет бомбу для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: