Дайджест
Специалисты «МегаФона» назвали самые популярные страны среди уральских бизнесменов
24 январь 2018 (13:12)
В лидеры рейтинга самых популярных стран уральских бизнесменов для первого отпускного сезона в этом году выбились Казахстан, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Италия и Чехия. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.
В январе больше других за рубежом отдыхают бизнесмены Свердловской области: на экскурсии в Ватикане или на пляжах Пхукета предпринимателей из Екатеринбурга можно встретить в 2 раза чаще, чем владельцев компаний из Челябинска или Тюмени.
В целом, количество уральцев, улетевших в другие страны в первые недели января, почти на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний декабрьский отпуск. С начала 2018 года корпоративные клиенты «МегаФона» еще больше путешествовали и много «качали». В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число уральских бизнес-туристов за рубежом увеличилось на 18%.
Для путешествий по России в этом году бизнес Урала предпочитает Москву и Московскую область, а также Башкортостан и его горнолыжные курорты «Абзаково» и Банное» — именно здесь зафиксировано наибольшее количество корпоративных клиентов «МегаФона» за первые недели января.
«Даже за границей бизнес предпочитает онлайн-общение. Пользоваться интернетом в международном роуминге уральские предприниматели стали в 3 раза больше – всего за первые 14 дней в этом году клиенты скачали трафик, сравнимый по объему с 58 тысячами фото. Количество звонков, наоборот, уменьшилось на 7% к январю прошлого года. Интересно, что больше всего уральцы «качают» и загружают в Италии, а чаще звонят — в Таиланде и ОАЭ», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
«МегаФон» предлагают бизнесу более выгодные расценки на входящую и исходящую связь, мобильный интернет и SMS в путешествиях по миру с тарифными опциями для роуминга SML.
Стоимость и условия подключения опций на сайте.
В январе больше других за рубежом отдыхают бизнесмены Свердловской области: на экскурсии в Ватикане или на пляжах Пхукета предпринимателей из Екатеринбурга можно встретить в 2 раза чаще, чем владельцев компаний из Челябинска или Тюмени.
В целом, количество уральцев, улетевших в другие страны в первые недели января, почти на треть больше тех, кто предпочел устроить предновогодний декабрьский отпуск. С начала 2018 года корпоративные клиенты «МегаФона» еще больше путешествовали и много «качали». В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число уральских бизнес-туристов за рубежом увеличилось на 18%.
Для путешествий по России в этом году бизнес Урала предпочитает Москву и Московскую область, а также Башкортостан и его горнолыжные курорты «Абзаково» и Банное» — именно здесь зафиксировано наибольшее количество корпоративных клиентов «МегаФона» за первые недели января.
«Даже за границей бизнес предпочитает онлайн-общение. Пользоваться интернетом в международном роуминге уральские предприниматели стали в 3 раза больше – всего за первые 14 дней в этом году клиенты скачали трафик, сравнимый по объему с 58 тысячами фото. Количество звонков, наоборот, уменьшилось на 7% к январю прошлого года. Интересно, что больше всего уральцы «качают» и загружают в Италии, а чаще звонят — в Таиланде и ОАЭ», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
«МегаФон» предлагают бизнесу более выгодные расценки на входящую и исходящую связь, мобильный интернет и SMS в путешествиях по миру с тарифными опциями для роуминга SML.
Стоимость и условия подключения опций на сайте.
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