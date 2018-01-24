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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за год выросла почти в 7 раз
24 январь 2018 (12:48)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. На 1 января 2018 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 20 млн 643 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.
За последний месяц сумма увеличилась на 2 млн 846 руб. или на 16%. С 1 января 2017 года показатель вырос в 6,9 раза.
В списке предприятий, которые сформировали просроченную задолженность, числятся организации по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), металлургические предприятия, а также автошколы.
За последний месяц сумма увеличилась на 2 млн 846 руб. или на 16%. С 1 января 2017 года показатель вырос в 6,9 раза.
В списке предприятий, которые сформировали просроченную задолженность, числятся организации по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), металлургические предприятия, а также автошколы.
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