Новости дня

В 2017 году на Среднем Урале только 4% потенциальных банкротов прошли процедуру реализации имущества

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В прошлом году в Свердловской области только 4% потенциальных банкротов прошли процедуру реализации имущества, сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс» в совместном исследовании.



К потенциальным банкротам аналитики отнесли граждан, которые имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. Они попадают под действие соответствующего закона и могут быть признаны несостоятельными.



На конец 2017 года в Свердловской области насчитывалось 24,36 тыс. потенциальных банкротов, это 1,5% от общего числа заемщиков. При этом только 967 из них (4%) прошли процедуру банкротства (реализации имущества).



В целом по России в 2017 году под определение «потенциальный банкрот» попадали около 698 тыс. россиян или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в прошлом году менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.



«Процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры. В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице», — прокомментировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: