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Торговая сеть «Магнит» подала в суд на губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. АО «Тандер» (владеет торговой сетью «Магнит») подало иск в Свердловский облсуд с требованием отменить статью 15-1 областного закона «Об административных правонарушениях».



Как сообщает пресс-служба облсуда, в качестве ответчиков в иске указаны глава региона Евгений Куйвашев и областное Заксобрание. В своем заявлении АО «Тандер» требует отменить статью областного закона, предусматривающую ответственность за «выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора».



Рассмотрение иска назначено на 20 февраля 2018 года.



Также в облсуд подано еще одно заявление, ответчиками в котором заявлены глава региона и областной парламент. В этот раз истцом выступает физическое лицо — И. Белоусов. Заявитель требует отменить статью в областном законе «Об административных правонарушениях» о штрафах за парковку на газонах.

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