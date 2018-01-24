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Торговая сеть «Магнит» подала в суд на губернатора Свердловской области
24 январь 2018 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. АО «Тандер» (владеет торговой сетью «Магнит») подало иск в Свердловский облсуд с требованием отменить статью 15-1 областного закона «Об административных правонарушениях».
Как сообщает пресс-служба облсуда, в качестве ответчиков в иске указаны глава региона Евгений Куйвашев и областное Заксобрание. В своем заявлении АО «Тандер» требует отменить статью областного закона, предусматривающую ответственность за «выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора».
Рассмотрение иска назначено на 20 февраля 2018 года.
Также в облсуд подано еще одно заявление, ответчиками в котором заявлены глава региона и областной парламент. В этот раз истцом выступает физическое лицо — И. Белоусов. Заявитель требует отменить статью в областном законе «Об административных правонарушениях» о штрафах за парковку на газонах.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в качестве ответчиков в иске указаны глава региона Евгений Куйвашев и областное Заксобрание. В своем заявлении АО «Тандер» требует отменить статью областного закона, предусматривающую ответственность за «выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора».
Рассмотрение иска назначено на 20 февраля 2018 года.
Также в облсуд подано еще одно заявление, ответчиками в котором заявлены глава региона и областной парламент. В этот раз истцом выступает физическое лицо — И. Белоусов. Заявитель требует отменить статью в областном законе «Об административных правонарушениях» о штрафах за парковку на газонах.
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