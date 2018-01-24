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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии подтопило улицу Умельцев

24 январь 2018 (11:51)

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2018. В Екатеринбурге из-за утечки на водоводе подтопило улицу Умельцев. Информацию об этом УрБК подтвердили в МУП «Водоканал».

«Холодная вода поступает со стороны ТЭЦ Вторчермета. Бригада «Водоканала» в настоящее время устанавливает источник и причину утечки», — пояснили в предприятии.

На данный момент аварийно-ремонтная бригада откачивает воду.

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