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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии подтопило улицу Умельцев
24 январь 2018 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2018. В Екатеринбурге из-за утечки на водоводе подтопило улицу Умельцев. Информацию об этом УрБК подтвердили в МУП «Водоканал».
«Холодная вода поступает со стороны ТЭЦ Вторчермета. Бригада «Водоканала» в настоящее время устанавливает источник и причину утечки», — пояснили в предприятии.
На данный момент аварийно-ремонтная бригада откачивает воду.
«Холодная вода поступает со стороны ТЭЦ Вторчермета. Бригада «Водоканала» в настоящее время устанавливает источник и причину утечки», — пояснили в предприятии.
На данный момент аварийно-ремонтная бригада откачивает воду.
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