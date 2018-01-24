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Индекс промпроизводства Свердловской области в декабре сократился на 3%
24 январь 2018 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-декабре 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 5,6%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15,4%.
В декабре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 5,6%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 15,4%.
В декабре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.
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