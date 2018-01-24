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В Нижнем Тагиле вынесен приговор серийным угонщикам автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям по делу о серийных кражах автомобилей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На скамье подсудимых оказались Самвел Саакян и Гегам Манукян. Они были признаны виновными по статье 158 УК РФ «Кража», части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа» и части 2 статьи 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



«В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что подсудимые, обладая навыками и знаниями по ремонту и техническому устройству автомобилей, с помощью специальных технических средств, предназначенных для вскрытия и запуска автомобилей, так называемые «код-граббер» и «свертыши», в период с середины июня по октябрь 2016 совершали преступления на территории г. Екатеринбурга и г. Нижний Тагил», — говорится в сообщении.



При совершении преступлений подсудимые для конспирации использовали заранее похищенные номерные знаки и регистрационные документы на автомобили, схожие с похищенными моделями автомобилей. Угнанные автомобили перегонялись для хранения в гаражные боксы. Также транспорт прятали в отдаленных районах города.



Всего по делу проходят 13 потерпевших. Количество угнанных автомобилей и сумма ущерба не уточняется. Суд приговорил Самвела Саакяна и Гегама Манукяна к 6 годам и 30 дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому.

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