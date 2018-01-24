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В Свердловской области за две недели января 2018 года выдворили 72 нелегальных мигранта

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. С 9 по 22 января 2018 года судебные приставы Свердловской области выдворили из страны 72 иностранца, нарушивших миграционное законодательство РФ. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России, в основном это граждане стран ближнего зарубежья.



Все выдворенные были признаны виновными в нарушения по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».



«В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. В настоящее время в спецучреждении для административно задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 75 иностранцев — нарушителей действующего законодательства», — комментируют в пресс-службе ведомства.



В 2017 году судебные приставы региона принудительно выдворили за пределы страны 1 тыс. 660 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России. Для сравнения, в 2016 году количество выдворенных составляло 1 тыс. 470 человек.

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