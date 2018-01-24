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ТМК ЧЕРМЕТ снизил негативные воздействия ломоперерабатывающего производства

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. ТМК ЧЕРМЕТ (входит в Группу Синара) в Год экологии реализовал ряд проектов, которые позволили снизить негативные воздействия ломоперерабатывающего производства на окружающую среду. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



«В частности, разработан проект отвода сточных вод на производственном участке в Волжском, существенно увеличена площадь бетонного покрытия для хранения лома на площадках Таганрога, Екатеринбурга и Энгельса. Для производственных коллективов наряду с размещением наглядной агитации проведены образовательные программы.



Среди 19 производственных площадок компании также прошел первый корпоративный конкурс «Лидер природоохранной деятельности». Победителем признан ломозаготовительный участок ТМК Чермет-Ростов (Таганрог). На протяжении пяти месяцев выездная комиссия ТМК ЧЕРМЕТ определяла подразделения, на которых максимально соблюдаются требования природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.



Директор по производству ТМК ЧЕРМЕТ Александр Рожнев подчеркнул, что конкурс взял на себя функции внутреннего аудита, который позволил отследить выполнение стандартов безопасного размещения отходов производства, устранение ранее выявленных нарушений требований охраны окружающей среды, а также вовлеченность коллективов в работу по соблюдению экологических норм.



«Несмотря на завершение мероприятий в рамках Года экологии, ТМК ЧЕРМЕТ планирует продолжить системную работу для обеспечения экологической безопасности как важного направления в металлургическом производстве», — заявил А. Рожнев



Отметим, что ТМК ЧЕРМЕТ с 2000 года занимается закупкой и реализацией лома и отходов черных металлов. Доля компании на российском ломозаготовительном рынке превышает 9%.



Производственные дочерние общества осуществляют заготовку, переработку и реализацию лома на основании действующих лицензий. На производственно-заготовительных участках (ПЗУ) дочерних обществ осуществляются следующие виды переработки лома: сортировка, огневая газовая резка и подрезка, механическая переработка (прессование и ножничная резка).

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