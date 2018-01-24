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Правительство РФ разрешило госструктурам не раскрывать данные по взятым кредитам
24 январь 2018 (10:04)
УрБК, Москва, 24.01.2018. Правительство РФ утвердило перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не относятся к гостайне, но не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, в список вошли: банковские услуги, страховые услуги, предоставление займов, предоставление поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг). Документ действует до 1 июля 2018 года.
Ранее правительство РФ сделало тайными закупки госкорпораций, объясняя это желанием защитить заказчиков от западных санкций. Также засекречены были тендеры Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки (СВР). Кроме того, ведомства были освобождены от контроля со стороны ФАС.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, в список вошли: банковские услуги, страховые услуги, предоставление займов, предоставление поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг). Документ действует до 1 июля 2018 года.
Ранее правительство РФ сделало тайными закупки госкорпораций, объясняя это желанием защитить заказчиков от западных санкций. Также засекречены были тендеры Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки (СВР). Кроме того, ведомства были освобождены от контроля со стороны ФАС.
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