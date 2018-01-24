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Полиция разыскивает авторов сообщения о лжеминировании БЦ «Палладиум» в Екатеринбурге
24 январь 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Свердловская полиция и региональное управление ФСБ начали розыск лжеминеров, из-за которых накануне был эвакуирован бизнес-центр «Палладиум» в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
По уточненной информации, первоначально информация о взрывном устройстве поступила в головной офис компании «Яндекс» в Москве. Оттуда через единую диспетчерскую службу сообщение поступило в Екатеринбург, где расположено представительство компании.
«В общей сложности эвакуации подверглись порядка 1,5 тыс. человек из числа работников и посетителей комплекса (БЦ «Палладиум» — прим. ред.). В 16.00 по местному времени проверочным мероприятиям был дан отбой. После чего коммерческие предприятия, расположенные в здании, приступили к обычному режиму работы», — сказала Валерий Горелых.
Отметим, что кроме представительства «Яндекса» в БЦ «Палладиум» расположен офис Philips.
По уточненной информации, первоначально информация о взрывном устройстве поступила в головной офис компании «Яндекс» в Москве. Оттуда через единую диспетчерскую службу сообщение поступило в Екатеринбург, где расположено представительство компании.
«В общей сложности эвакуации подверглись порядка 1,5 тыс. человек из числа работников и посетителей комплекса (БЦ «Палладиум» — прим. ред.). В 16.00 по местному времени проверочным мероприятиям был дан отбой. После чего коммерческие предприятия, расположенные в здании, приступили к обычному режиму работы», — сказала Валерий Горелых.
Отметим, что кроме представительства «Яндекса» в БЦ «Палладиум» расположен офис Philips.
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