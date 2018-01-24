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В России в 2017 году производство хлеба сократилось на 3,6%

УрБК, Москва, 24.01.2018. Производство хлеба в России по итогам 2017 года сократилось на 3,6% по отношению к 2016 году, составив 6 млн т, свидетельствуют данные Росстата.



По ряду других позиций зафиксировано увеличение объемов производства. В частности, выпуск сыров возрос на 5,5% — до 462 тыс. т; йогуртов — на 4,1%, до 790 тыс. т; круп — на 7,7%, до 1,5 млн т; белого свекловичного сахара — на 15,9%, до 6,7 млн т.



Также в прошлом году на 7,7% увеличилось производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины — до 2,3 млн т по состоянию на конец 2017 года. Выпуск мяса и субпродуктов птицы возрос в прошлом году на 7,4%, до 4,8 млн, мясных полуфабрикатов — на 7,1%, до 3,1 млн т; мясных консервов — на 1%, до 649 млн банок.

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