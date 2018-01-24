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Суд подтвердил оправдательный приговор экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Серова

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. Свердловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серовского городского округа Александру Гребеневу и его знакомому Станиславу Исупову.



Как сообщает пресс-служба суда, оба обвинялись органами предварительного расследования в покушении на мошенничество в особо крупном размере, Гребнев — с использованием своих должностных полномочий.



По версии следствия, Гребенев пытался выделить земельные участки для индивидуального жилищного строительства своим знакомым в обход установленного законом порядка, без проведения аукциона, путем предоставления их в аренду инвалидам. Однако в суде доказать вину подсудимых гособвинителю не удалось. Серовский районный суд оправдал Гребнева и Исупова в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.



Прокурор опротестовал приговор в апелляционной инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор признан законным и обоснованным.

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