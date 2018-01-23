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«Кыштымский медеэлектролитный завод» в 2017 году увеличил на 5% выпуск медных катодов

УрБК, Челябинск, 23.01.2018. ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (предприятие Группы «Русская медная компания» в Челябинской области) в 2017 году установил новый производственный рекорд, выпустив более 128 тыс. т медных катодов — на 5% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Рекордный объем производства на КМЭЗе в значительной степени был обусловлен ростом производительности черновой меди на предприятии «Карабашмедь», которое обеспечивает КМЭЗ сырьем. За 2017 год завод «Карабашмедь» увеличил объемы производства основной продукции на 7% к 2016 году — до 120 тыс. т.



«В 2016 году завод полностью перешел на производство из собственного минерального сырья РМК, перестав зависеть от поставок медного лома. В 2017 году на предприятии был сформирован запас анодов, обеспечивший бесперебойное производство катодной меди», — рассказал генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.



В 2018 году на КМЭЗе продолжится масштабная модернизация. Строительство двух дополнительных серий электролизных ванн по 40 ванн в каждой позволит предприятию увеличить мощности по выпуску катодной меди на 15% — до 140 тыс. т в год. А развитие производства медной катанки даст возможность ежегодно выпускать 140 тыс. т медной катанки — на 40% больше нынешнего уровня.



Объем инвестиций в развитие производственных мощностей предприятия в 2017-2018 годах оценивается в 679 млн руб.

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