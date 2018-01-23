Кризис

Потребители Свердловской области задолжали энергетикам более 5,5 млрд рублей

Общая сумма задолженности потребителей Свердловской области за тепловую энергию перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на начало 2018 года составила более 5,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого составляет около 4,2 млрд руб. Потребители Нижней Туры и Лесного задолжали 554 и 210 млн руб. соответственно. Основной долг — 4,3 млрд руб. — числится на организациях ЖКХ, на втором месте бюджетные организации — 260 млн руб., промышленные предприятия области должны более 65 млн руб., физические лица — свыше 84 млн руб.



В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО «УК «Чкаловская» — долг 250 млн руб., УК «Стрела» — 63 млн руб., ООО «Ремстройкомплекс» — 54 млн руб.; Первоуральска: УК «Дом плюс» — 112 млн руб., ООО УК «Даниловское» — 68 млн руб.; Верхней Пышмы: ООО «Объединение» — 28 млн руб. и другие организации.



За 12 месяцев 2017 года службой безопасности Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении недобросовестных потребителей в прокуратуру и подразделения МВД России по Свердловской области направлено 43 заявления о проведении общенадзорных проверок и заявлений о преступлениях. По результатам трех проверок приняты решения о возбуждении уголовных дел по факту причинения имущественного ущерба действиями руководителей организаций-потребителей ООО «УК «Красный Двор», ООО «УК «Стройком» и ООО «УК «Строительные технологии».

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