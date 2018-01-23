Кризис
Потребители Свердловской области задолжали энергетикам более 5,5 млрд рублей
23 январь 2018 (17:49)
Общая сумма задолженности потребителей Свердловской области за тепловую энергию перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на начало 2018 года составила более 5,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого составляет около 4,2 млрд руб. Потребители Нижней Туры и Лесного задолжали 554 и 210 млн руб. соответственно. Основной долг — 4,3 млрд руб. — числится на организациях ЖКХ, на втором месте бюджетные организации — 260 млн руб., промышленные предприятия области должны более 65 млн руб., физические лица — свыше 84 млн руб.
В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО «УК «Чкаловская» — долг 250 млн руб., УК «Стрела» — 63 млн руб., ООО «Ремстройкомплекс» — 54 млн руб.; Первоуральска: УК «Дом плюс» — 112 млн руб., ООО УК «Даниловское» — 68 млн руб.; Верхней Пышмы: ООО «Объединение» — 28 млн руб. и другие организации.
За 12 месяцев 2017 года службой безопасности Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении недобросовестных потребителей в прокуратуру и подразделения МВД России по Свердловской области направлено 43 заявления о проведении общенадзорных проверок и заявлений о преступлениях. По результатам трех проверок приняты решения о возбуждении уголовных дел по факту причинения имущественного ущерба действиями руководителей организаций-потребителей ООО «УК «Красный Двор», ООО «УК «Стройком» и ООО «УК «Строительные технологии».
Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого составляет около 4,2 млрд руб. Потребители Нижней Туры и Лесного задолжали 554 и 210 млн руб. соответственно. Основной долг — 4,3 млрд руб. — числится на организациях ЖКХ, на втором месте бюджетные организации — 260 млн руб., промышленные предприятия области должны более 65 млн руб., физические лица — свыше 84 млн руб.
В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО «УК «Чкаловская» — долг 250 млн руб., УК «Стрела» — 63 млн руб., ООО «Ремстройкомплекс» — 54 млн руб.; Первоуральска: УК «Дом плюс» — 112 млн руб., ООО УК «Даниловское» — 68 млн руб.; Верхней Пышмы: ООО «Объединение» — 28 млн руб. и другие организации.
За 12 месяцев 2017 года службой безопасности Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении недобросовестных потребителей в прокуратуру и подразделения МВД России по Свердловской области направлено 43 заявления о проведении общенадзорных проверок и заявлений о преступлениях. По результатам трех проверок приняты решения о возбуждении уголовных дел по факту причинения имущественного ущерба действиями руководителей организаций-потребителей ООО «УК «Красный Двор», ООО «УК «Стройком» и ООО «УК «Строительные технологии».
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