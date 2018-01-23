Дайджест
Житель Мичигана угрожал расстрелять всех сотрудников CNN
23 январь 2018 (17:39)
Житель Мичигана был арестован после того, как несколько раз позвонил в штаб-квартиру телеканала CNN с угрозами. Об этом сообщает WGCL-TV.
Из материалов дела, которым занималось ФБР, следует, что мужчина 22 раза позвонил в штаб-квартиру телеканала и угрожал расстрелять всех сотрудников.
«Фейковые новости. Я приду и расстреляю вас всех», — цитируются слова мужчины.
Следователи смогли установить местоположение звонившего, после чего задержали и посадили его под стражу.
Из материалов дела, которым занималось ФБР, следует, что мужчина 22 раза позвонил в штаб-квартиру телеканала и угрожал расстрелять всех сотрудников.
«Фейковые новости. Я приду и расстреляю вас всех», — цитируются слова мужчины.
Следователи смогли установить местоположение звонившего, после чего задержали и посадили его под стражу.
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