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Житель Мичигана угрожал расстрелять всех сотрудников CNN

23 январь 2018 (17:39)

Житель Мичигана был арестован после того, как несколько раз позвонил в штаб-квартиру телеканала CNN с угрозами. Об этом сообщает WGCL-TV.

Из материалов дела, которым занималось ФБР, следует, что мужчина 22 раза позвонил в штаб-квартиру телеканала и угрожал расстрелять всех сотрудников.

«Фейковые новости. Я приду и расстреляю вас всех», — цитируются слова мужчины.

Следователи смогли установить местоположение звонившего, после чего задержали и посадили его под стражу.

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