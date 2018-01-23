Дайджест

Житель Мичигана угрожал расстрелять всех сотрудников CNN

Житель Мичигана был арестован после того, как несколько раз позвонил в штаб-квартиру телеканала CNN с угрозами. Об этом сообщает WGCL-TV.



Из материалов дела, которым занималось ФБР, следует, что мужчина 22 раза позвонил в штаб-квартиру телеканала и угрожал расстрелять всех сотрудников.



«Фейковые новости. Я приду и расстреляю вас всех», — цитируются слова мужчины.



Следователи смогли установить местоположение звонившего, после чего задержали и посадили его под стражу.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: