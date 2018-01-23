Дайджест

Трамп утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные батареи

Президент США Дональд Трамп утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные батареи, импортируемые в страну. Об этом сообщает Bloomberg, передает портал «Газета.ру».



Эта мера, по задумке главы государства, направлена на стимулирование производства оборудования для возобновляемой энергетики на домашнем рынке.



Тем не менее, отмечает агентство, такое решение серьезно ударит по индустрии. В настоящий момент 80% всех солнечных батарей в США импортируется.



Опрошенные Bloomberg эксперты также оценили этот шаг в негативном ключе. Они не исключают, что это приведет к резкому росту цен на солнечные батареи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: